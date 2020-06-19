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Глава МЧС заявил о планах построить в Норильске трубопровод для вывоза отходов разлива топлива

Роман Захаров
16:01 19.06.2020
Евгений Зиничев рассказал президенту, как решить задачу по передислокации опасных отходов в место утилизации.
Глава МЧС заявил о планах построить в Норильске трубопровод для вывоза отходов разлива топлива
© Фото: Норникель, VK

На третьем этапе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске планируется построить трубопровод для вывоза отходов. Такое заявление сделал руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Перед нами задача передислоцировать отходы в место утилизации, и здесь мы сейчас видим решение... скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет до места утилизации», - сказал он.

Путин, в свою очередь, заявил, что необходимо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива под Норильском и мониторить ситуацию с грунтом. Также, по мнению главы государства, сейчас очевидно, что последствия этой аварии для экологической системы оказались очень тяжелыми и «Норникель» обязан довести до конца устранение всех нарушений.

Напомним, 29 мая в Норильске в результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. Компания «Норникель» считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. 

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