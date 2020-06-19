Ученые обнаружили необычный первичный симптом коронавируса

Ученые Канадского офтальмологического сообщества допустили появление воспаления слизистой оболочки глаза как одного из первых симптомов коронавирусной инфекции.

Специалисты описали случай 29-летней пациентки, которая вернулась из Азии и у которой выявили COVID-19. Она поступила в больницу с покраснением глаз. После этого ей диагностировали обычный конъюнктивит, однако, лечение от него не давало результатов.



«У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких», - объяснили ученые в статье журнала Canadian Ophthalmological Society.

Ранее сообщалось о том, что ученый назвал самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне. При этом, по мнению специалиста, благодаря проведению качественной дезинфекции риск заражения при посещении бассейна почти минимальный.