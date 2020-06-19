В Минкультуры РФ рассказали, когда откроются все федеральные музеи
Врио директора департамента музеев Минкультуры РФ Алексей Мурдов рассказал, когда откроются федеральные музеи. Он подчеркнул, что музеи начнут принимать посетителей по мере готовности, однако, не позднее месяца с момента выхода сотрудников. При этом единой даты открытия всех музеев страны для посетителей нет.
«В рамках совместной с музейным сообществом рабочей группы решили отказаться от единой даты открытия. Невозможно это сделать в условиях, когда регионы по-разному выходят из режима ограничительных мер», - объяснил Мурдов во время пресс-конференции в режиме онлайн, пишет ТАСС.
Сотрудники музеев вернулись на рабочие места еще 16 июня: также с этого дня в Москве по указу мэра столицы Сергея Собянина открылись летние веранды, зоопарки и стоматологии.