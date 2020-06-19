Путин заявил, что Россия смогла достойно ответить на пандемию коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл», - уточнил он.

Глава государства отметил, что в этот сложный период на территории нашей страны удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов, а не понуканий.

Российский лидер также затронул тему ЧП в Норильске. По его словам, сейчас необходимо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива и мониторить ситуацию с грунтом.