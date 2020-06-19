Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин заявил, что Россия смогла достойно ответить на пандемию коронавируса

Роман Захаров
15:25 19.06.2020
По словам президента, на территории России удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов.
Путин заявил, что Россия смогла достойно ответить на пандемию коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл», - уточнил он.

Глава государства отметил, что в этот сложный период на территории нашей страны удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов, а не понуканий. 

Российский лидер также затронул тему ЧП в Норильске. По его словам, сейчас необходимо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива и мониторить ситуацию с грунтом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:15 В стране и мире
Ученые обнаружили необычный первичный симптом коронавируса
15:25 В стране и мире
Путин заявил, что Россия смогла достойно ответить на пандемию коронавируса
15:04 Армия
Видео
В медцентрах Минобороны вылечились более 600 пациентов
13:42 В стране и мире
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и его последствиями
13:37 В стране и мире
Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:15 В стране и мире
Ученые обнаружили необычный первичный симптом коронавируса
15:54 В стране и мире
В Минкультуры РФ рассказали, когда откроются все федеральные музеи
15:33 В стране и мире
Умер актер, сыгравший в фильмах «Властелин колец» и «Чужой»
15:15 В стране и мире
Путин подписал указ об учреждении медали Луки Крымского и ордена Пирогова
15:04 Армия
Видео
В медцентрах Минобороны вылечились более 600 пациентов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умер актер, сыгравший в фильмах «Властелин колец» и «Чужой»
Видео
Бекхэм решил заняться пчеловодством: видео
Видео
Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штамов
Врачи рассказали о пользе и вреде загара
Видео
Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.