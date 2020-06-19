В Кремле назвали внутренними делами Белоруссии задержание Виктора Бабарико
Дмитрий Песков считает, что оценку выборам в Белоруссии можно будет дать после их проведения.
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Задержание бывшего руководителя Белгазпромбанка и претендента на пост белорусского лидера Виктора Бабарико - это внутренние дела Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», - добавил он.
Говоря о предстоящих выборах в Белоруссии, Песков предположил, что на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому «все оценки последуют потом, по завершении».