Умер актер, сыгравший в фильмах «Властелин колец» и «Чужой»
Звезда скончался в возрасте 88 лет в окружении своей семьи.
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В Лондоне умер британский актер Иэн Холм на 89 году жизни. Он был известен широкой публике своей ролью Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелине колец».
«С большой грустью сообщаю, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он умер в больнице в окружении семьи и сиделки», - приводит слова агента актера издание The Guardian.
Также стало известно, что английский актер страдал от болезни Паркинсона.
«Очаровательный, добрый и безумно талантливый. Мы будем очень по нему скучать», - подчеркнул агент актера.
Холм также сыграл в таких известных фильмах, как «Пятый элемент», «Чужой», «Послезавтра», «Авиатор».