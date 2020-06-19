Умер актер, сыгравший в фильмах «Властелин колец» и «Чужой»

В Лондоне умер британский актер Иэн Холм на 89 году жизни. Он был известен широкой публике своей ролью Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелине колец».



«С большой грустью сообщаю, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он умер в больнице в окружении семьи и сиделки», - приводит слова агента актера издание The Guardian.

Также стало известно, что английский актер страдал от болезни Паркинсона.

«Очаровательный, добрый и безумно талантливый. Мы будем очень по нему скучать», - подчеркнул агент актера.



Холм также сыграл в таких известных фильмах, как «Пятый элемент», «Чужой», «Послезавтра», «Авиатор».