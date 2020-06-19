Путин подписал указ об учреждении медали Луки Крымского и ордена Пирогова

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Указом также были утверждены статус и описание ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки обеих наград.

Президентский указ вступает в силу со дня его подписания.