Путин подписал указ об учреждении медали Луки Крымского и ордена Пирогова
Также были утверждены рисунки и описание двух наград.
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», - сказано в сообщении.
Указом также были утверждены статус и описание ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки обеих наград.
Президентский указ вступает в силу со дня его подписания.