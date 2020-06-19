Путин поддержал Назарбаева, заболевшего коронавирусом

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Во время беседы Путин поддержал политика, так как накануне стало известно, что тот заболел коронавирусом.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин высказал Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием и искренние пожелания скорейшего выздоровления», - сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, о том, что 79-летний Назарбаев заболел коронавирусом, стало известно в четверг, 18 июня. В пресс-службе администрации президента Казахстана сообщили, что политик продолжает работать дистанционно.