Путин призвал довести до конца устранение всех нарушений, приведших к аварии в Норильске
Президент РФ назвал тяжелыми последствия аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Необходимо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива под Норильском и мониторить ситуацию с грунтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
По мнению главы государства, сейчас очевидно, что последствия этой аварии для экологической системы оказались очень тяжелыми и «Норникель» обязан довести до конца устранение всех нарушений.
Напомним, 29 мая в Норильске в результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. Компания «Норникель» считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.