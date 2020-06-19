Путин призвал довести до конца устранение всех нарушений, приведших к аварии в Норильске

Необходимо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива под Норильском и мониторить ситуацию с грунтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы государства, сейчас очевидно, что последствия этой аварии для экологической системы оказались очень тяжелыми и «Норникель» обязан довести до конца устранение всех нарушений.

Напомним, 29 мая в Норильске в результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. Компания «Норникель» считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.