Названа дата старта прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Севастополем

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Севастополем откроют 1 июля. Поезда «Таврия» будут следовать из Санкт-Петербурга с остановкой в столице.

«Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении - из Севастополя в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении «Гранд Сервис Экспресса».

Отмечается, что продажи билетов по этому направлению начнутся 22 июня. Пассажирам будут доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

Постоянное железнодорожное сообщение с Крымом действует с декабря 2019 года по двум маршрутам: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Курортный сезон на полуострове открылся для местных жителей с 15 июня. А с 1 июля в Крыму начнут принимать туристов из других российских регионов.