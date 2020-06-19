Банк России понизил ключевую ставку до рекордных 4,5%

Ключевая ставка снижена на один процентный пункт - до 4,5%. Об этом объявил Банк России. В данных на сайте регулятора сказано, что это является историческим минимумом.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», - объяснили в ЦБ.

Также, отметили в Банке России, снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, уменьшились инфляционные ожидания населения и бизнеса.

В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте она была сохранена на уровне 6%. До этого с октября 2019 года понижалась шесть раз подряд.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки. Следующее заседание состоится 24 июля.