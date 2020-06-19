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Фонд «Память поколений» направит вырученные от акции «Свеча памяти» средства на помощь ветеранам ВОВ

Роман Захаров
01:37 19.06.2020
В 2020 году акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, пройдет в режиме онлайн.
Фонд «Память поколений» направит вырученные от акции «Свеча памяти» средства на помощь ветеранам ВОВ
© Фото: pixabay

Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, пройдет общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России зажгут свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь.

В этом году «Свеча памяти» пройдет в новом формате, благодаря чему каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест памяти: в рамках акции будут выделены средства на оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Литвак рассказал «Звезде» о том, как встретил тот трагический день много лет назад, а также о том, как в итоге попал на фронт.

«К моменту начала Великой Отечественной войны я учился в девятом классе средней школы. Когда началась война, для нас это было удивительно. Но в нас был патриотизм, мы считали, что разобьем эту вшивую Германию за две недели... Первое было отрезвление, когда в самом начале войны вдруг появились над Москвой немецкие самолеты. Мы стали понимать что к чему. На следующий день была команда комсомольцам и учащимся собраться и мы собрались. Было много народу. Все сводилось к тому, что нас посылают рыть окопы. Я со всеми хотел, но мне не было 16 лет и по этому меня отправили домой. Потом нас отправили в эвакуацию. Я был в Омске, потом в Алма-Ате. За это время я закончил 10 классов. Я поступил в институт, но потом решил уйти на войну. Так я попал на Первый Украинский фронт в артиллерийскую бригаду», - поделился воспоминаниями ветеран.

Руководитель дирекции Года памяти и славы, исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, в свою очередь, рассказала «Звезде», как можно будет зажечь свечу памяти в формате онлайн.

«Как всем известно 22 июня - День памяти и скорби. В нашей стране проходит акция "Свеча памяти". В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести эту акцию в онлайн. Можно зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь там свечу памяти. В этом году мы добавили интересную деталь: каждая свечка будет конвертирована фондом "Память поколений" в один рубль . Все полученный деньги фонд направит на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ», - сообщила она.

Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России и стран бывшего Советского Союза - начало Великой Отечественной войны (1941-1945). В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом гитлеровской Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек.

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