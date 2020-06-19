Александр Лукашенко посетит торжества, посвященные 75-летию Победы

В пятницу, 19 июня, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии подчеркнули особую значимость 75-летнего юбилея Победы для народов двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых примет участие Александр Лукашенко, акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Было выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Подписание документа планируется сегодня, 19 июня, в ходе визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули некоторые аспекты двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.