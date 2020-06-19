Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и его последствиями

Владимир Путин провел с Александром Лукашенко телефонный разговор. Президенты России и Белоруссии обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

«Затронуты некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудили предстоящее празднование 75-летия Великой Победы. Путин и Лукашенко заявили о значимости торжественных мероприятий для народов двух стран, которые свято хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Сообщается, что белорусский лидер 24 июня посетит Парад Победы в Москве.