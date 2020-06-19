Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи
Также глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что гостиницы и санатории в случае, если там выявят заразившихся коронавирусом, не будут превращать в обсерваторы.
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Россияне смогут не надевать маски во время посещения пляжей. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, Догузова сообщила, что гостиницы и санатории в случае, если там выявят заразившихся коронавирусом, не будут превращать в обсерваторы.
Напомним, что с 21 июня Краснодарский край снизит контроль для въезжающих туристов, им разрешат свободно перемещаться по территории региона. А с 1 июля будет разрешен межрегиональный туризм в Крыму.