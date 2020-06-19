Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи

Иван Линдеманн
13:37 19.06.2020
Также глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что гостиницы и санатории в случае, если там выявят заразившихся коронавирусом, не будут превращать в обсерваторы.
Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Россияне смогут не надевать маски во время посещения пляжей. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Догузова сообщила, что гостиницы и санатории в случае, если там выявят заразившихся коронавирусом, не будут превращать в обсерваторы.

Напомним, что с 21 июня Краснодарский край снизит контроль для въезжающих туристов, им разрешат свободно перемещаться по территории региона. А с 1 июля будет разрешен межрегиональный туризм в Крыму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:42 В стране и мире
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и его последствиями
13:37 В стране и мире
Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи
11:01 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечились более 132 тысяч человек
08:53 Армия
Видео
Ответы на билеты в прямом эфире: как в вузах Минобороны сдают экзамены в условиях пандемии
08:34 В стране и мире
Видео
Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штамов
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:49 Вопросы истории
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
14:37 В стране и мире
Путин призвал довести до конца устранение всех нарушений, приведших к аварии в Норильске
13:52 В стране и мире
Александр Лукашенко посетит торжества, посвященные 75-летию Победы
13:06 В стране и мире
В авиапараде над Екатеринбургом впервые пролетят самолеты с фотографиями фронтовиков
12:29 В стране и мире
В Минздраве заявили о повышенной готовности экстренных бригад во время торжеств к 75-летию Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бекхэм решил заняться пчеловодством: видео
Видео
Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штамов
Врачи рассказали о пользе и вреде загара
Видео
Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.