Россиянам разрешили не надевать маски на пляжи

Россияне смогут не надевать маски во время посещения пляжей. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Догузова сообщила, что гостиницы и санатории в случае, если там выявят заразившихся коронавирусом, не будут превращать в обсерваторы.

Напомним, что с 21 июня Краснодарский край снизит контроль для въезжающих туристов, им разрешат свободно перемещаться по территории региона. А с 1 июля будет разрешен межрегиональный туризм в Крыму.