В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии
Дмитрий Песков сообщил, что каких-либо специальных заявлений Владимира Путина на этот счет не планируется.
© Фото: mihail_ignatiev_chuvashiya, Instagram
Смерть бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева является очень печальной новостью. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков добавил, что в Кремле не располагали информацией о болезни и госпитализации Игнатьева. А каких-либо специальных заявлений Владимира Путина на этот счет не планируется.
Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 года по январь 2020 года. Он скончался накануне, на 59-м году жизни.