В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии

Смерть бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева является очень печальной новостью. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что в Кремле не располагали информацией о болезни и госпитализации Игнатьева. А каких-либо специальных заявлений Владимира Путина на этот счет не планируется.

Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 года по январь 2020 года. Он скончался накануне, на 59-м году жизни.