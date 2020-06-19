В авиапараде над Екатеринбургом впервые пролетят самолеты с фотографиями фронтовиков

В небе над Екатеринбургом в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парадном авиационном строю пролетят в салонах самолетов фотографиями фронтовиков – родственников летчиков Центрального военного округа.

В рамках первого тренировочного пролета боевой и транспортной авиации ЦВО экипажи пассажирских самолетов Л-410, Ан-26 и Ту-134 разместили около 100 архивных снимков. Также в салонах воздушных рядом с фотографиями героев были установлены знамена Бессмертного полка.

В небе над Екатеринбургом 24 июня в парадном авиационном строю пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

В общей сложности в тренировке воздушной части Парада Победы приняло участие более 50 вертолетов и самолетов ЦВО. Они пролети в небе над шестью городами: Абакан, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Кызыл и Верхняя Пышма.