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На минимальных высотах: кадры репетиции воздушного парада в Хабаровске изнутри кабины вертолета

Иван Линдеманн
12:45 19.06.2020
В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели над Хабаровском на высотах от 100 до 200 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровске состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. В тренировочных полетах приняли участие вертолеты и самолеты.

Взлет произошел с двух аэродромов Хабаровского края. В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели над Хабаровском на минимальных высотах от 100 до 200 метров.

В параде 24 июня примут участие 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52. Также будут задействованы истребители МиГ-31бм, Су-35с, Су-24м2, бомбардировщики Су-34 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

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