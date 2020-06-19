На минимальных высотах: кадры репетиции воздушного парада в Хабаровске изнутри кабины вертолета

В Хабаровске состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. В тренировочных полетах приняли участие вертолеты и самолеты.

Взлет произошел с двух аэродромов Хабаровского края. В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели над Хабаровском на минимальных высотах от 100 до 200 метров.

В параде 24 июня примут участие 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52. Также будут задействованы истребители МиГ-31бм, Су-35с, Су-24м2, бомбардировщики Су-34 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134.