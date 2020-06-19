В Кремле заявили, что Минобороны принимает необходимые эпидемиологические меры безопасности при подготовке парада

Министерство обороны Российской Федерации принимает все необходимые эпидемиологические меры безопасности в ходе подготовки и организации Парада Победы. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Это не входит в наши функции, следить за тем, как происходит подготовка к параду, этим занимается Министерство обороны РФ. Министерство обороны принимает все необходимые меры эпидемиологической безопасности в ходе организации, подготовки и проведения парада», - сказал журналистам пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля добавил, что отчитываться по этому поводу МО РФ не будет.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал материал, в котором рассказывается о военной технике, которая будет представлена на Параде Победы в Москве. Всего зрители увидят 234 единицы современной и исторической наземной военной техники.