В Минздраве заявили о повышенной готовности экстренных бригад во время торжеств к 75-летию Победы

Службы экстренной медицинской помощи должны находиться в режиме повышенной готовности в период проведения торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе видеоселекторного совещания.

«Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов», - приводит пресс-служба слова министра.

Мурашко добавил, что все дежурные бригады должны быть обеспечены всем необходимым для оказания помощи при тепловых ударах.

На совещании начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин доложил о мерах, принятых для обеспечения безопасности участников Парада Победы.

Сообщается, что более 13 тысяч военнослужащих, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади 24 июня, соблюдают строгий обсервационный режим. Участники парада регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию и обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Военные парады в честь 75-летия Победы запланированы в 28 российских городах, в том числе в девяти городах-героях. По всей России во многих населенных пунктах 24 июня пройдут торжественные мероприятия с привлечением военнослужащих. В Москве в параде примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав.