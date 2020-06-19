Сын Никиты Хрущева умер в США
Обстоятельства смерти пока не разглашаются.
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В США скончался сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Об этом сообщил его друг Гэри Пауэрс.
По словам Пауэрса, он связывался с семьей Сергея Хрущева.
«Они подтвердили, что он скончался», - сказал собеседник РИА Новости.
По данным СМИ, потомок советского лидера умер 18 июня. Ему было 84 года. Обстоятельства смерти пока не разглашаются.
В СССР Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году получил звание Героя Социалистического Труда. В США он эмигрировал в 1990-х.