Сын Никиты Хрущева умер в США

В США скончался сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Об этом сообщил его друг Гэри Пауэрс.

По словам Пауэрса, он связывался с семьей Сергея Хрущева.

«Они подтвердили, что он скончался», - сказал собеседник РИА Новости.

По данным СМИ, потомок советского лидера умер 18 июня. Ему было 84 года. Обстоятельства смерти пока не разглашаются.

В СССР Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году получил звание Героя Социалистического Труда. В США он эмигрировал в 1990-х.