В КЧР нашли тела пропавших брата и сестры

В Карачаево-Черкессии найдены тела пропавших четыре дня назад брата и сестры. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести 6-летнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных», - сказано в сообщении.

Павел и Ксения Прядкины ушли из дома в сторону реки 16 июня. Поисками детей занимались полицейские, сотрудники МВД и волонтеры. Также по распоряжению председателя СК РФ в регион была направлена группа криминалистов центрального аппарата ведомства. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.