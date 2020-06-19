Бекхэм решил заняться пчеловодством: видео

Знаменитый англичанин Дэвид Бекхэм, признанный в 2011 году самым высокооплачиваемым футболистом мира, увлекся пчеловодством. Для этого он смастерил своими руками улей и рамки для меда. Видео со своей работой Бекхэм опубликовал в Instagram.

«Новый проект… это просто космос», - пошутила супруга футболиста Виктория Бекхэм в комментариях к опубликованному видео.

На видео можно услышать вопрос Виктории, является ли пчеловодство его новым проектом, на что Бекхэм ответил утвердительно. Он также добавил, что когда в семье появится собственный мед, то «все будут счастливы».