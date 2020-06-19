СМИ: подозреваемый в стрельбе на Ленинском проспекте пришел в сознание

Подозреваемый в стрельбе на Ленинском проспекте в Москве мужчина пришел в сознание. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, на днях его планируют допросить, если позволит состояние.

Перестрелка произошла 15 июня в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. В СК РФ сообщили, что мужчина открыл огонь по полицейским беспричинно. Сотрудники Следственного комитета провели обыски в квартире у задержанного и у его знакомых, где незадолго до инцидента он оставил сумку с личным дневником.

Двое пострадавших сотрудников ДПС в настоящее время находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.