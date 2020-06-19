Путину направили доработанный план восстановления экономики
В пятницу, 19 июня, президенту РФ Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.
«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами», - говорится в сообщении.
Уточняется, что план дополнен «индикаторами исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны».
В начале июня Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план по восстановлению экономики. По словам премьер-министра, принимаемые меры должны будут вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП и повышения реальных доходов граждан. Сообщалось, что на реализацию плана уйдет около пяти триллионов рублей.