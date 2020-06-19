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В Москве от коронавируса вылечились более 132 тысяч человек

Тамара Астапенкова
11:01 19.06.2020
За прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровели 2 003 пациента.
В Москве от коронавируса вылечились более 132 тысяч человек
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве вылечились 2 003 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 003 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132 434», - сообщила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, количество выздоровевших людей в Москве продолжает увеличиваться. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие COVID-19 и не имеющие хронических заболеваний.

Напомним, что со вторника, 16 июня, в столице начался второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки и службы проката. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, оставшиеся ограничения по коронавирусу в городе снимут не раньше середины июля.

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