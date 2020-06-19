Минкомсвязь опубликовала обновленный список бесплатных сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обновило перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента осуществляется бесплатно. Теперь вместо 391 сайта в списке присутствует 371. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

«Перечень сокращен за счет мало востребованных у широкого круга пользователей ресурсов», - пояснили РИА Новости в министерстве.

В новый список не вошли: единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, система рекомендации контента Lentainform, информационный портал Wi-fi, сервис проведения вебинаров «Вебинар.ру», РИА Sm-news, несколько сервисов в области здоровья и ряд других интернет-ресурсов.

При этом перечень пополнился новыми сайтами, которых не было в первоначальной версии. Это официальный сайт «Победа! 75 лет», сайт Национальных проектов России, «Мои документы» и облегченные версии сайтов телеканалов.

Эксперимент «Доступный Интернет» по инициативе Владимира Путина проводится с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Пока проект распространяется только на домашний Интернет.