Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денежных сумм при помощи банкомата и ввел комиссию в 1%. Условия по внутрибанковским операциям были изменены с 2 июня 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что в устройствах самообслуживания банка проходит около 1% всех операций. Большая часть клиентов кредитной организации использует электронные сервисы «Сбербанк онлайн» и «SMS-банк», в которых переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

По информации издания, в мае Сбербанк вступил в Систему быстрых платежей (СБП), с помощью которой можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц - лимит, установленный Банком России. В результате клиенты могут без комиссий переводить свои средства в другие банки, поскольку 0,5% берется за перевод свыше лимита в 100 тысяч рублей.

При этом перевод денежных сумм клиенту Сбербанка обходится в 1-1,5%. За переводы онлайн, через банкомат или SMS (лимит 50 тысяч рублей) берется комиссия в 1%. За переводы через отделения банка - 1,5%, минимум - 30 рублей за операцию.