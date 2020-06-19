В КЧР четвертые сутки ищут пропавших детей

В Карачаево-Черкессии продолжаются поиски пропавших детей. В мероприятиях задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

Сообщается, что 6-летний Павел и 11-летняя Ксения Прядкины 16 июня ушли с фермы на окраине аула Бесленей вблизи административной границы с Краснодарским краем. До сих пор их местонахождение неизвестно.

«Поиск ведется по руслу реки Большой Зеленчук, на прилегающей лесистой местности, в заброшенных зданиях, проводятся подворные обходы в близлежащих населенных пунктах», - сообщил начальник МО МВД России «Хабезский» Руслан Джантемиров.

В МВД выразили благодарность тем, кто принимает участие в поисках.

В ведомстве рассказали о приметах детей. Прядкина Ксения, 2008 года рождения, была одета в джинсовые шорты синего цвета, белую майку и мокасины темно-зеленого цвета.

«На вид около 13-14 лет, рост 130-140 см. Среднего телосложения, глаза карие, волосы темные до плеч, без особых примет», - сообщили в МВД.

Прядкин Павел, 2013 года рождения, был одет в синие шорты и галоши.

«На вид 6-7 лет, рост 120-130 см. Худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые, без особых примет», - говорится в сообщении ведомства.

В случае обнаружения детей или получения значимой информации полиция просит незамедлительно сообщить по телефону 8 (87873) 51-7-02 или в любой отдел полиции по номеру 02, по сотовой связи - 102, либо иным удобным способом.