Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В КЧР четвертые сутки ищут пропавших детей

Иван Линдеманн
10:13 19.06.2020
Брат и сестра, Павел и Ксения Прядкины, ушли с фермы вблизи административной границы с Краснодарским краем 16 июня.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В Карачаево-Черкессии продолжаются поиски пропавших детей. В мероприятиях задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

Сообщается, что 6-летний Павел и 11-летняя Ксения Прядкины 16 июня ушли с фермы на окраине аула Бесленей вблизи административной границы с Краснодарским краем. До сих пор их местонахождение неизвестно.

«Поиск ведется по руслу реки Большой Зеленчук, на прилегающей лесистой местности, в заброшенных зданиях, проводятся подворные обходы в близлежащих населенных пунктах», - сообщил начальник МО МВД России «Хабезский» Руслан Джантемиров.

В МВД выразили благодарность тем, кто принимает участие в поисках.

В ведомстве рассказали о приметах детей. Прядкина Ксения, 2008 года рождения, была одета в джинсовые шорты синего цвета, белую майку и мокасины темно-зеленого цвета.

«На вид около 13-14 лет, рост 130-140 см. Среднего телосложения, глаза карие, волосы темные до плеч, без особых примет», - сообщили в МВД.

Прядкин Павел, 2013 года рождения, был одет в синие шорты и галоши.

«На вид 6-7 лет, рост 120-130 см.  Худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые, без особых примет», - говорится в сообщении ведомства.

В случае обнаружения детей или получения значимой информации полиция просит незамедлительно сообщить по телефону 8 (87873) 51-7-02 или в любой отдел полиции по номеру 02, по сотовой связи - 102, либо иным удобным способом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:29 ОПК
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» во Владивостоке выведен из транспортного дока
11:20 В стране и мире
Путину направили доработанный план восстановления экономики
11:01 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечились более 132 тысяч человек
10:39 В стране и мире
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
09:50 В стране и мире
В ДНР заявили о разрушении украинскими силовиками водоводной станции в Горловке
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штамов
Врачи рассказали о пользе и вреде загара
Видео
Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.