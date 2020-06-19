Путин назвал главный итог Второй мировой войны

Российский президент Владимир Путин рассказал, что созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных международных конфликтов надо сохранить и улучшить. Об этом он упомянул в своей статье, написанной для американского журнала National Interest.

«Это наш долг – всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне – гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась», - утверждает Путин.

Именно это президент назвал одним из наиболее важных итогов Второй мировой войны.

«Сегодня мир переживает довольно турбулентный период. Меняется все от мирового баланса сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов», - подчеркнул Путин в своей работе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал страны опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне.