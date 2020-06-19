Отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов излечился от коронавируса. Об этом рассказал тренер бойца Хавьер Мендес.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку», - пояснил он.

По словам Мендеса, в разговоре с одним общим знакомым спортсмен также упомянул, что его отец больше не болеет COVID-19.

«Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», - отметил Мендес в разговоре с ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов проходит лечение в одной из столичных больниц. Его госпитализировали с пневмонией, позже он перенес инсульт и провел неделю в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что тест его отца на коронавирус показал положительный результат.