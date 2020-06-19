Молния убила ребенка в Санкт-Петербурге

Семилетний ребенок погиб от удара молнии в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на берегу Финского залива в Петродворцовом районе города во время сильной грозы.

«Мальчик семи лет скончался в результате удара молнии на пляже Финского залива. Инцидент произошел в четверг вечером», - цитирует РИА Новости заявление представителя силовых структур Петербурга.

По предварительной версии, мальчик находился на отдыхе со своими родителями, которые арендовали номер в загородном отеле.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.