За прошедшие сутки в Москве от COVID-19 умерли 48 человек

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве сообщил, что еще 48 пациентов с COVID-19 скончались в столице.

«В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице достигло 3531. Сутками ранее сообщалось о 49 умерших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 123 тысячи. При этом, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, количество выздоровевших людей в столице продолжает увеличиваться.