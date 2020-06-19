За прошедшие сутки в Москве от COVID-19 умерли 48 человек
Общее число скончавшихся в столице с начала эпидемии достигло 3531.
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Оперативный штаб по коронавирусу в Москве сообщил, что еще 48 пациентов с COVID-19 скончались в столице.
«В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице достигло 3531. Сутками ранее сообщалось о 49 умерших.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 123 тысячи. При этом, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, количество выздоровевших людей в столице продолжает увеличиваться.