В Кремле объяснили выбор издания для статьи Путина о Второй мировой

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вышла в американском журнале National Interest, так как в Кремле ориентировались на издание для солидных и умных людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», - сказал он.

Журнал National Interest с 1985 года издает экспертный Центр национальных интересов в Вашингтоне. Он специализируется на вопросах внешней политики и обороны.