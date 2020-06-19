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В Кремле объяснили выбор издания для статьи Путина о Второй мировой

Анна Касаткина
00:05 19.06.2020
Журнал National Interest с 1985 года издает экспертный Центр национальных интересов в Вашингтоне.
В Кремле объяснили выбор издания для статьи Путина о Второй мировой
© Фото: rzhev.histrf.ru

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вышла в американском журнале National Interest, так как в Кремле ориентировались на издание для солидных и умных людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», - сказал он.

Журнал National Interest с 1985 года издает экспертный Центр национальных интересов в Вашингтоне. Он специализируется на вопросах внешней политики и обороны.

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