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«Хочется громогласно пропеть "Многие лета"»: Борис Невзоров поздравил Юрия Соломина с 85-летием

Роман Захаров
00:38 19.06.2020
Народный артист России пожелал худруку Малого театра здоровья, долгих лет жизни и признался в любви от имени всего коллектива театра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress

Восемнадцатого июня Народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра, актеру, режиссеру Юрию Мефодьевичу Соломину исполнилось 85 лет. С юбилеем легендарного деятеля культуры поздравили сотрудник Малого театра, Народный артист России Борис Невзоров.

В своей поздравительной речи Невзоров, в частности, рассказал о своем знакомстве с Соломиным а также о том, как он повлиял на его жизнь.

«Мы с Юрием Мефодьевичем знаем друг друга 52 года. Он был моим педагогом, когда я  поступил в 1968 году в Щепкинское училище. Все эти 52 года мы то встречались, то расходились. В свое время мне пришлось уйти из Щепкинского училища по некоторым причинам, но через много лет он опять меня пригласил в Малый театр. У каждого творческого человека есть люди, которые оказали определенное влияние в их творческой судьбе. Да и не только в творческой, также  в жизни. И я  должен сказать, что Юрий Мефодьевич самая главная величина, которая произвела на меня определенное влияние, определила многие мои поступки в жизни... Конечно, хочется громогласно пропеть "Многие лета". Но еще хочется уверить его, что мы, я говорю от всех работников Малого театра, что мы его очень любим, он для нас свет в окошке. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. И главное сильных, осмысленных, а мы ему в этом поможем», - сказал артист.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкальных педагогов. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. По окончании школы Соломин поступил в театральное училище имени Щепкина, в 1953 году  был зачислен в класс Веры Пашенной.

В 1957 году, по окончании училища, был принят в труппу Малого театра. Снимался в десятках известных фильмах. С 1980 года работает в театре в качестве режиссера. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра.

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