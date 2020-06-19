В Самаре прошла первая совместная репетиция парада Победы: видео

В центре Самары, на площади Куйбышева, состоялась первая репетиция пеших и механизированной колонн в рамках подготовки к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировка началась в 20 часов по местному времени. В ней были задействованы парадные расчеты 2-й гвардейской общевойсковой армии, бригады специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Бойцами была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

Прохождение механизированной колонны началось с выезда на площадь Куйбышева бронеавтомобилей «Тигр-СпН», за которыми проследовали пикапы УАЗ «Патриот». Кроме того, слаженность действий и равнение смогли отработать экипажи оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», танков Т-72Б3, зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также бронеавтомобилей войск спецназначения «Тайфун». Завершилось прохождение механизированной колонны проездом бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-К.

Всего в самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны будет задействовано более 50 единиц военной техники. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации. Зрители увидят 14 самолетов и вертолетов, среди которых: два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания.

Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками.