На сайте Кремля опубликовали полный текст статьи президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» на русском языке. В ней глава государства, по его собственному признанию, хотел донести до людей, как важно не допустить повторения тех страшных событий.

В статье Путин рассуждает о предпосылках войны, оценивает последствия этого трагического периода прошлого, призывает извлечь из него уроки. Упоминает глава государства и о попытках некоторых европейских политиков скрыть некоторые неприятные для них страницы истории.

Статья первоначально была опубликована в американском журнале National Interest. Выбор этого издания в Кремле объяснили стремлением ориентироваться на солидную и думающую аудиторию.