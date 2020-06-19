«Пожать ему руку, как пожать руку королеве Англии»: Валерий Афанасьев поздравил с юбилеем Юрия Соломина

Восемнадцатого июня Народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра, актеру, режиссеру Юрию Мефодьевичу Соломину исполнилось 85 лет. С юбилеем легендарного деятеля культуры поздравили сотрудник Малого театра, Народный артист России Валерий Афанасьев.

«В 1957 году Вера Николаевна Пашенная выпустила курс на котором учился Юрий Мефодьевич Соломин, и в этом же году она набрала курс на который поступил мой брат... Когда я поступал в Щукинское училище, брат мне сказал: "Куда ты идешь? Это школа Малого театра". Мы с мамой ходили, он играл в массовке, мы думали, что он играет главные роли. Вот это первое посещение Малого театра. Я когда проходил мимо этого театра, смотрел афиши, смотрел на этих актеров. Но возникали ли мысли, что я когда-нибудь буду в этом театре работать? Наверное возникали. А когда поступило предложение от Малого театра и первая встреча с Юрием Мефодьевичем. Конечно было очень волнительно. Мы минут сорок говорили, и хорошо, что сразу было предложение на роль царя Бориса Годунова. Сложнейшая роль, сложнейший текст, белый стих», - рассказал он о своем первом знакомстве с Соломиным.

Народный артист также поделился, что ему было очень волнительно выступать на прогоне, когда в зале находился Юрий Соломин. Тем не менее, он хорошо справился с задачей.

«То, что происходило со мной на прогоне, когда Юрий Мефодьевич сидел в зале. Вы представляете? Выйти на эту великую сцену, в зале сидит художественный руководитель. То, что происходило в моей голове, я думал, что скажут: "вы не нашего поля ягода". Но тем не менее Юрий Мефодьевич принял... А потом пошли, пошли роли... Это очень большое волнение, когда ты выходишь на сцену, а с тобой художественный руководитель. Но он ведь актер. Он подсказывает и работа идет. Знаете, пожать руку Юрию Мефодьевичу, это как пожать руку королеве Англии... Мне очень важно, чтобы я соответствовал его требования ко мне, как к актеру. Для Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин - это все», - заключил он.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкальных педагогов. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. По окончании школы Соломин поступил в театральное училище имени Щепкина, в 1953 году был зачислен в класс Веры Пашенной.

В 1957 году, по окончании училища, был принят в труппу Малого театра. Снимался в десятках известных фильмах. С 1980 года работает в театре в качестве режиссера. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра.