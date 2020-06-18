Факел на дороге: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Саранске

В сети обнародовано видео, которое снял очевидец смертельного ДТП в Саранске. На кадрах зафиксирован момент, когда после лобового столкновения машины загорелись. По мнению местных жителей, ночная авария стала одной из самых крупных в городе за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи в столице Мордовии на улице Ленина произошло столкновение двух машин, после чего транспортные средства загорелись.

По информации экстренных служб, в аварии погибли шесть человек. Представители экстренных служб и следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.