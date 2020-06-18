Порошенко перенес похороны отца из-за заседания суда

Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко перенесла похороны Алексея Порошенко, который скончался в результате инсульта 16 июня. Решение было принято в связи с назначенным на этот день заседанием суда, где будет рассматриваться мера пресечения Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня», - написал он на своей странице в Facebook.

В четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева пройдет очередное заседание. Ожидается, что Офис генпрокурора будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Напомним, что бывшего украинского лидера подозревают в государственной измене, узурпации власти, легализации преступных доходов, хищениях в армии и неуплате налогов.