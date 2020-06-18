Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Москве на улице 1905 года. Водитель Porsche, будучи в нетрезвом состоянии, врезался в два автомобиля на встречной полосе движения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что за рулем дорогой иномарки находился внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.

«Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, водитель Porsche ранее был лишен водительских прав. Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян.

В 2017 году Игорь Ишаев устал участником ДТП на МКАД. По свидетельствам очевидцев аварии. Молодой человек находился за рулем Mercedes, в салоне автомобиля также сидел «брат» Мары Багдасарян. Пострадавшие рассказывали, что Игорь после аварии вдыхал некий газ из баллона.