СМИ: в России могут законсервировать все мусоропроводы в жилых домах

Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества предложили законсервировать имеющиеся в жилых домах мусоропроводы и больше не устанавливать их в новостройках. Соответствующее письмо они направили министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов рассказал «Известиям», что мусоропроводы привлекают насекомых и грызунов, а также не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов. Общественники выступили с идеей использовать мусоропроводы в домах только для одного вида отходов, например, органических.

Издание отмечает, что инициативу уже поддержали в Госдуме, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое.

По предварительным подсчетам, консервация одного мусоропровода в девятиэтажном доме будет стоить примерно в 500 рублей. Как правило, такие работы оплачивают собственники.