Опубликовано видео масштабного пожара на Камчатке с высоты птичьего полета

Природный пожар вблизи села Эссо, расположенного на Камчатке, удалось локализовать на площади 800 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Продолжается тушение отдельных дымовых точек по северной и восточной кромкам», - отметили спасатели.

В настоящее время на месте работают 70 человек, в числе которых добровольные пожарные. К тушению привлечены 20 единиц техники и два вертолета с водосливным устройством.

Возгорание произошло 10 июня. Для защиты населенного пункта была проложена минерализованная полоса длиной около 30 километров и шириной 10 метров.

«Организованно непрерывное патрулирование села. В настоящий момент дым в Эссо не наблюдается, запах гари не чувствуется», - сказали в МЧС.

В том же районе Камчатки, у села Анавгай, действует еще один пожар. Огонь распространился на площади более 120 гектаров.

«Угрозы населенному пункту нет, так как имеется естественная преграда - река Быстрая, ширина которой около 40 метров», - отметили спасатели.

В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой в лесах Быстринского района ввели режим чрезвычайной ситуации.