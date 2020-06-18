«Роскосмос»: РФ выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе

Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», - заявил Сергей Савельев.

Он уточнил, что российская сторона с крайней настороженностью воспринимает заявления о том, что РФ якобы собирается размещать оружие в космосе, направленное против США. Россия готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства, а не только к поставкам американским компаниям ракетных двигателей РД-180/181 и доставке астронавтов на борт МКС, добавил Савельев.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», - заключил заместитель генерального директора «Роскосмоса».

Ранее в Пентагоне заявили о разработке «Стратегии обороны в космосе» в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая. Глава американского оборонного ведомства Стивен Китэй вновь повторил обвинения в адрес РФ и КНР, планирующих якобы размещать в космосе оружие против США.