В России предложили на четверть снизить транспортный налог

Из-за вынужденной самоизоляции для жителей регионов, в которых был введен режим повышенной готовности, необходимо снизить транспортный налог. Письмо с соответствующим предложением министру транспорта Евгению Дитриху направил депутат Госдумы Василий Власов.

Он считает, что это было бы справедливой компенсацией и одной из мер экономической поддержки. Власов утверждает, что снизить транспортный налог следует на 25 процентов и только в 2020 году.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», - сказано в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат заявил, что во время самоизоляции подавляющее большинство физических и юридических лиц не могли пользоваться автомобилями.