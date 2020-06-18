Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу могут исчезать после выздоровления

В некоторых случаях антитела к коронавирусу пропадают после того, как человек выздоравливает. Такой вывод на основании исследования среди медицинских работников города Ухань сделали китайские и американские ученые.

Как сообщает газета South China Morning Post, заразиться коронавирусом из-за контакта с зараженными могли 23 тысячи врачей, но антитела сохранились только у 4 процентов медиков.

«Антитела против этого вируса вряд ли могут вырабатываться на долгое время», - заявили ученые.

Они считают, что у 10 процентов китайских медиков антитела исчезли через месяц после выздоровления.