Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» представила новых персонажей, которые появятся при перезапуске мультфильма «Ну, погоди!». Ожидается, что первые серии уже выйдут в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Ранее сообщалось, что к 50-летию создания легендарного советского мультсериала «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» планирует снять продолжение. Предполагались 26 новых серий.

В четверг, 18 июня, киностудия представила новых персонажей, которыми стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска “Ну, погоди!” в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», - рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

По ее словам, мультфильм будет рассчитан на детей 6 – 8 лет. Новые персонажи в скором времени станут талисманами сочинского курорта «Роза Хутор», по инициативе которого они и появились в перезагрузке мультфильма, пишет РИА Новости.