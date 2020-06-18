Дуров пригрозил Facebook судом за продвижение рекламы мошенников от его имени

Более года компания Facebook и принадлежащий ей Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускают от имени Павла Дурова. Об этом сообщил на странице в своей социальной сети основатель «ВКонтакте».

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», - отметил он.

В первую очередь, по словам Дурова, от рук мошенников страдают пожилые люди.

Кроме того, бизнесмен заявил, что ситуация, при которой Facebook игнорирует жалобы и зарабатывает на финансовой неопытности пользователей, является недопустимой.

Также основатель «ВКонтакте» сообщил - он надеется, что Facebook компенсирует ущерб, который понесли люди.