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В Госдуме хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону

Тамара Астапенкова
07:17 18.06.2020
По мнению автора инициативы Ивана Сухарева, гражданин не всегда может определить звонят ему из легальной кредитной организации или нет.
В Госдуме хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону
© Фото: Ahmad Ardity, Pixabay

В Госдуме предложили запретить банкам рекомендовать россиянам кредиты по телефону. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, направив соответствующее письмо главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов», - приводит RT текст письма.

Также предлагается рассмотреть целесообразность введения санкций, если будет нарушено данное правило, на усмотрение Центрального банка.

По мнению законодателя, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации (МФО). Мошенники могут использовать телефонные обзвоны, чтобы выуживать из россиян персональные данные, номера счетов и банковских карт, считает Сухарев.

Депутат также отметил, что систематические звонки могут доставлять дискомфорт тем гражданам, кто не заинтересован в получение кредита.

Ранее эксперт по банковской безопасности рассказал, как следует поступать при звонке из банка. Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые придумывают новые схемы выуживания персональных данных, следует прекратить контакт. После этого стоит самому перезвонить в банк и выяснить все обстоятельства.

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