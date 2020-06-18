Ночное столкновение: число жертв ДТП в Саранске увеличилось до шести

Число погибших при возгорании двух машин после ДТП в Саранске увеличилось до шести. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее было известно, что ДТП на улице Ленина в Саранске произошло около двух часов ночи. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение, после чего два транспортных средства загорелись.

Сообщалось, что в результате ДТП и возгорания погибли пять человек. На месте работают представители экстренных служб и следователи. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.