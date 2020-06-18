Ночное столкновение: число жертв ДТП в Саранске увеличилось до шести
Около двух часов ночи произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего транспортные средства загорелись.
© Фото: УГИБДД Мордовии
Число погибших при возгорании двух машин после ДТП в Саранске увеличилось до шести. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее было известно, что ДТП на улице Ленина в Саранске произошло около двух часов ночи. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение, после чего два транспортных средства загорелись.
Сообщалось, что в результате ДТП и возгорания погибли пять человек. На месте работают представители экстренных служб и следователи. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.